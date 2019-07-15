"Слуга народу" заявила, що винуватець смертельної ДТП на Полтавщині – не член партії
Про це повідомляє партія “Слуга народу” на своїй офіційній сторінці у Facebook.
“Офіційно: Олексій Сердюков, щодо якого з'явилась інформація в ЗМІ про ДТП на Полтавщині, не є очільником осередку партії «Слуга Народу» у Полтаві, також він не є членом партії”, - ідеться у повідомленні.
Як повідомлялося, 13 липня близько 18:15 біля села Бричківка Полтавського району сталася ДТП. Водій автомобіля Toyota Corolla не впорався із керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху та врізався у ВАЗ-21099. У результаті аварії Toyota згоріла, а п'ять осіб, серед яких 12-річна дитина, отримали травми різного ступеню тяжкості. Пасажирка ВАЗ, 39-річна жінка, від травм померла в реанімації.
Відповідальність за ДТП узяв на себе приватний підприємець Олексій Сердюков, який був за кермом Toyota.
У ЗМІ з’явилася інформація, що Сердюков є очільником полтавського осередку партії “Слуга народу”.