Прибічники Шарія влаштували ходу центром Харкова

Акція на підтримку Анатолія Шарія відбулася в центрі Харкова. Свою думку висловили і противники проросійського блогера.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

До півтисячі людей з повітряними кульками червоного кольору в руках і футболках з номером “17" (номер партії Шарія у виборчому бюлетені) пройшли центром міста з транспарантом "Правду - в Раду!".

Дорогою учасники акції роздавали перехожим червоні кульки, листівки, наклейки з партійною символікою і скандували: "Радій, іде Шарій!"

Прибічники Шарія влаштували ходу в Харкові / Фото: Вʼячеслав Мадієвський, Укрінформ

На площі Конституції, куди прийшли учасники акції, було встановлено екран для зв'язку в режимі online з Києвом, Одесою, Дніпром і Вінницею. Тут відбувся короткий мітинг.

Як і обіцяли організатори акції до неї в прямому ефірі підключився Анатолій Шарій, який давно живе за межами України. Деякий час він обмінювався передвиборною риторикою зі своїми прихильниками, після чого мітингувальники розійшлися.

Порядок на площі охороняли 20 поліцейських. Інцидентів не зафіксовано, незважаючи на те, що поруч зібралися противники проросійського блогера. Активісти тримали кульки чорного кольору і плакати "Кремлівський негідник веде до окупації" і "Не так страшні московські воші, як українські гниди". Представники сторін улаштували словесну перепалку, але порядок не порушували.

Імена організаторів акції прихильників Шарія для журналістів залишилися таємницею. Від відповідей на прямі запитання учасники ходи ухилялися. Зійшлися в одному: її нібито було організовано через соціальні мережі.