Головреду вінницької "Вежі" погрожують прихильники Шарія

"12 липня слідством Вінницького відділу поліції розпочато кримінальне провадження за фактом погроз на адресу головного редактору вінницького інтернет-видання «Вежа». Журналіст звернувся з заявою до відділу з поліції про погрози від певних осіб на свою адресу, які він пов’язує з професійною діяльністю", - йдеться у повідомленні.

За цим фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками ст.345(1) КК України (Погроза або насильство щодо журналіста). За такий злочин передбачено покарання – до трьох років ув’язнення. Хід розслідування перебуває на контролі керівництва слідчого управління обласного главку поліції.

У четвер видання «Вежа» опублікувало статтю свого головреда Анатолія Качора, в якій він, зокрема, пише таке: «В понеділок, 8 липня на нашу сайті була опублікована новина про спалення невідомими вінницькими активістами агітаційних матеріалів партії проросійського діяча Анатолія Шарія. Нейтральний матеріал, який лише зафіксував подію, що відбулася. Буквально за кілька годин після публікації Анатолій Шарій робить майже 15-хвилинний фільм про мене, мою дружину та мого 4-річного сина, в якому погрожує моїй родині та ображає навіть дитину. Станом на зараз це відео подивилося понад пів мільйона людей. Протягом короткого часу після виходу «кіна», масові скарги фанатів проросійського блогера блокують мою сторінку на Фейсбук, не даючи мені змоги відповісти. Ще протягом кількох наступних годин (і досі) я отримую сотні погроз фізичною розправою мені, моїй дружині, моєму сину і журналістам «Вежі» різноманітними способами, які надходять з України, Росії, ОРДЛО та Криму. Під дописом Шарія про мене з’являється коментар працівниці вінницького дитсадка Олени Панасюк, куди ходить мій син. Вона, будучи прихильницею проросійського блогера, повідомляє йому та його агресивним прихильникам, в який саме дитсадок ходить мій син, деталізуючи його місце розташування.

Протягом цього ж дня з’являється інформація про те, що вінницькі прихильники Шарія планують атаки на моє помешкання (адресу якого вони, найпевніше, також дізналися від виховательки в дитсадку). Зокрема планувалося здійснити фізичний напад на мене, облити під’їзд, в якому я проживаю, свинячою кров’ю, атакувати офіс, де працює моя дружина, а також "виловлювати по одному" журналістів "Вежі".

Качор повідомив, що йому відомі імена провокаторів, і що з приводу заявлених погроз він написав заяву до поліції та звернення в СБУ.

Фото: vezha.vn.ua