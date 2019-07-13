Зеленський доручив СБУ ліквідувати незаконні "схеми" розмитнення товарів у портах

Президент Володимир Зеленський доручив СБУ перевірити скарги підприємців та керівника Асоціації експедиторів України щодо порушень при розмитненні товарів у портах і незаконного вилучення партій товарів представниками контролюючих органів.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"При розмитненні партій імпортних товарів у морських портах, в тому числі автомобілів, досі існують близько двох десятків злочинних схем, до яких причетні працівники правоохоронних органів. У моєму розпорядженні також чимало фактів, які свідчать вони організували блокування митного оформлення автівок приватними особами без дачі хабара. Якщо дати хабара, таке оформлення триває всього один день і платиш менший розмір податку. Усе задокументовано на 150 аркушах, додається також низка кримінальних проваджень, розпочатих Одеською облпрокуратурою", - зазначив у виступі на нараді в Одеському порту керівник Асоціації експедиторів України Віктор Берестенко.

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Вислухавши його, глава держави запропонував передати пакет документів виконувачу обов’язків голови Служби безпеки України Івану Баканову і доручив СБУ перевірити скарги підприємців та керівника Асоціації експедиторів, що представляє інтереси понад 150 юридичних осіб - учасників зовнішньоекономічної діяльності.

Зеленський також запропонував прокурору Одеської області Олегу Жученку пояснити, на яких підставах блокується розмитнення товарів у портах, а деколи й вилучаються правоохоронцями контейнери з імпортними товарами, "поки не буде встановлено законність їх поставок".

У свою чергу Жученко пояснив, що факти вилучення товарів дійсно є, "але протоколи оглядів та вилучень товарів з портових причалів, до чого іноді залучають працівників прокуратури, супроводжуються відповідними ухвалами судів, у прокуратурі наявні відповідні пакети документів щодо законності дій працівників прокуратури".

Глава держави запропонував перевірити факти, що спливли в ході наради з розвитку морських портів і ліквідувати злочинні "схеми" розмитнення товарів. Протягом тижня прокурору Жученку запропоновано надати такі документи, в тому числі про сплату юридичними особами митних платежів на мільйони гривень.