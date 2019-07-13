Перший в Україні телемедичний центр відкрився в Одесі
Про це повідомляє пресслужба Одеської ОДА.
"Ми відкриваємо сьогодні не лише обласний телемедичний центр, а й запустили мережу екстрених консультацій, що забезпечує лікарям новий потужний високотехнологічний інструмент для роботи", - зазначила на церемонії відкриття в.о. голови облдержадміністрації Світлана Шаталова.
Одещина стала першою серед областей, де утворено таку вертикально інтегровану систему телемедичних консультацій, в яку включено 84 медичні заклади – від амбулаторій сімейної практики і центральних райлікарень до спеціалізованих обласних лікарень.
В ОДА нагадали, що формування телемедичної мережі Одещини розпочалося в 2017 році - з придбання 198 мобільно-діагностичних комплексів для фельдшерів та медсестер сімейних амбулаторій, які дозволяють виміряти життєві показники пацієнта та передати їх до сімейного лікаря для встановлення діагнозу і визначення плану лікування. Своєю чергою будь-хто із сімейних лікарів може отримати при потребі експертний висновок висококваліфікованого лікаря - вузького спеціаліста одного з обласних медзакладів.