Зеленський взяв із міського голови Кривого Рогу обіцянку збудувати сучасний аеропорт

Президент України Володимир Зеленський взяв з міського голови Кривого Рогу обіцянку збудувати сучасну будівлю аеропорту.

Про це йшлося під час наради в Криворізькому національному університеті, передає кореспондент Укрінформу.

Президент запитав у міського голови Кривого Рогу Юрія Вілкула, чи влаштовує його нинішній аеропорт, що більше схожий на "шпаківню".

"Як ви знаєте, найближчі два роки буде вестися реконструкція аеропорту в Дніпрі, а у вас є готова злітна смуга, але немає нормального аеропорту. Для міста є унікальна можливість побудувати новий сучасний аеропорт, в який поїдуть пасажири з усієї області. Я гарантую, що люди з Дніпра швидше поїдуть в Криворізький аеропорт, ніж в Запоріжжя", - сказав Зеленський.

Також він заявив, що дорожню інфраструктуру з Дніпра до Кривого Рогу "візьме на себе". "Гарну дорогу з Дніпра я беру на себе - від вас потрібно залучити інвестиції і побудувати на тому місці - я бачив, дуже гарне місце - гідну будівлю", - сказав Зеленський.

У відповідь Юрій Вілкул погодився на пропозицію Президента.

Як повідомлялося, сьогодні Зеленський перебуває з робочою поїздкою в Дніпропетровській області і відвідав своє рідне місто Кривий Ріг.