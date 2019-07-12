На Донеччині відкрили два молодіжні центри

У Донецькій області відкрили два нові молодіжні центри - у Званівській ОТГ та у Покровську.

Про це повідомили в Управлінні сім’ї, молоді та масових заходів національно-патріотичного виховання Донецької військово-цивільній адміністрації.

«В рамках реалізації проєкту «Гідна країна для гідних людей» в Донецькій області відкрито два нових молодіжних центри», - йдеться у повідомленні.

У Званівській ОТГ відбулось відкриття молодіжного центру «Freedom» - ремонт у будівлі не проводився понад 30 років, а в 2018 році було виділено 1,4 млн грн з обласного бюджету на ремонтні роботи та 1,3 млн грн з районного бюджету на створення та функціонування цього молодіжного центру. На кошти обласного та місцевого бюджету було замінено дах, проведено електричне опалення та створено сучасний молодіжний простір.

Молодь Званівської громади зможе реалізовувати проєкти для розвитку громади, займатися неформальною освітою та просто пити каву з новенької кавомашини в приміщенні з гарним ремонтом та сучасним обладнанням.

Як зазначила присутня на святі начальник управління сім’ї, молоді та масових заходів національно-патріотичного виховання Донецької ОДА Лілія Золкіна, проєкт «Гідна країна для гідних людей» започатковано саме для того, щоб молодь Донецької області мала змогу розвиватися в будь-якому місці регіону, не зважаючи, чи то велике місто, чи то невеличке село.

Ще один молодіжний центр відкрито у Покровську - його створено на базі школи № 4. Старенькі майстерні, якими майже не користувалися, перетворилися на місце для розвитку молоді.

Цей центр цікавий тим, що це перший молодіжний мотоцентр - на базі простору розпочала свою роботу мотошкола Валерія Доценка. На свято зібралося дуже багато людей, приїхали привітати спортсмени-мотоциклісти з багатьох міст області.

У молодіжному центрі проходив перегляд кінофільму для соціально вразливих підлітків за участі інспекторів ювенальної превенції м. Покровська, працювала бібліотека, де проходив майстер-клас для підлітків та були показові виступи вихованців мотошколи.