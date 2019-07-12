Скандальний пам'ятник Жукову: Інститут нацпам'яті просить ГПУ порушити справу

"Інститут просить Нацполіцію перевірити обставини встановлення у м. Харків 11 липня 2019 р. пам’ятника, присвяченого Георгію Жукову, порушити кримінальне провадження, забезпечити в межах компетенції проведення розслідування зазначених обставин та притягнення винних осіб до відповідальності", - зазначається у повідомленні.

Також Інститут просить генпрокуратуру звернутися до адміністративного суду із позовом до Харківської міської ради та її виконавчих органів про зобов’язання демонтувати зазначений пам’ятник як такий, що є символікою комуністичного тоталітарного режиму.

11 липня 2019 року за ініціативи Харківського міського голови Геннадія Кернеса «за благодійні кошти партії «Опозиційний блок» відбулося встановлення пам'ятника.

Георгій Жуков у січні – липні 1941 р. обіймав посаду заступника народного комісара оборони СРСР, у серпні 1942 р. – червні 1945 р. - першого заступника народного комісара оборони СРСР, у березні – липні 1946 р. – заступника міністра збройних сил СРСР, у березні 1953 р. – лютому 1955 р. - першого заступника міністра оборони СРСР, у лютому 1955 р. – жовтні 1957 р. – міністра оборони СРСР.

Таким чином, Жуков є особою, яка обіймала керівні посади у вищих органах влади та управління СРСР. Відповідно пам’ятник, присвячений йому, є символікою комуністичного тоталітарного режиму. Тож, відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» пропаганда комуністичного режиму та його символіки визнається наругою над пам’яттю мільйонів жертв комуністичного тоталітарного режиму та заборонена законом.