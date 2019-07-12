Прихильники Шарія намагалися зірвати виступ Порошенка у Житомирі

У Житомирі під час зустрічі з лідером партії «Європейська солідарність», п’ятим Президентом України Петром Порошенком прихильники блогера Анатолія Шарія намагалися зірвати його виступ.

Зустріч з Порошенком та членами його команди проходила після концерту ввечері 11 липня на пішохідній вулиці Михайлівській, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Кілька десятків чоловіків вишикувалися під сценою з червоними повітряними кульками і транспарантом «#ЯШАРЮ17». Коли на сцену виходив Порошенко, його намагалися перекричати. Потім кілька разів активісти вигукували «Ганьба!», «Що зробив ти?» і скандували прізвище Шарій. Натомість їхні опоненти кричали «Порошенко!».

Сам лідер «Європейської солідарності» вступив із прихильниками Шарія в полеміку зі сцени. Він двічі цитував вірш Лермонтова «Прощай, немытая Россия». Крім того, Порошенко акцентував, що акцію влаштували як картинку для російських і проросійських каналів.

Згодом до пікетувальників підійшли кілька чоловіків, які виривали в них із рук кульки. В інцидент втрутилася поліція.

Разом із Порошенком зі сцени виступали командувач Десантно-штурмових військ Михайло Забродський, волонтери Андрій Полтава, військові Олексій Петров та Олександр Погребинський, журналіст Віталій Гайдукевич та кандидат у народні депутати від «Європейської солідарності» по округу №67 Житомирщини волонтер Сергій Адам’як.