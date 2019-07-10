"ЄС" заявляє про спроби зірвати зустрічі її кандидатів з виборцями
Про це йдеться в заяві на сайті політсили.
"Партія "Європейська солідарність" змушена констатувати, що останніми днями зафіксовані факти масових провокацій, які спрямовані на дискредитацію кандидатів у народні депутати від нашої політичної сили. Особливо почастішали такі спроби після того, як різні соціологічні опитування відзначають суттєве зростання рейтингу "Європейської солідарності", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, провокатори не приховують своєї політичної належності та діють у парадигмі проросійського реваншу. "Також висловлюємо обурення тим фактом, що провокації відбуваються за мовчазної згоди чинної влади, а інколи – за участю її прихильників", - наголосили у політсилі.
Там підкреслили, що вважають ці дії недобросовісною політичною конкуренцією та намаганням через методи "чорних технологій" зірвати передвиборчі тури членів партії.
Зокрема, як уточнили у політсилі, мова йде про спроби зриву зустрічей кандидатів у народні депутати з виборцями у ряді регіонів – Хмельницькій, Закарпатській та Вінницькій областях.
Умисне провокування конфліктів, перешкоджання зустрічам з виборцями, зрив публічних заходів суперечить міжнародним принципам ведення виборчої кампанії, заявляють у партії.
"Партія Петра Порошенка "Європейська солідарність" звертається до міжнародних спостерігачів з проханням зафіксувати ці випадки у своїх звітах за підсумками проведення виборчої кампанії в Україні. Ми також звертаємось до правоохоронних органів з вимогою забезпечити безперешкодне ведення передвиборної агітації кандидатами в депутати від "Європейської солідарності", оскільки законодавство передбачає кримінальну відповідальність за перешкоджання проведення передвиборної агітації", - зазначили у політсилі.