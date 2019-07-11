Поліція назвала прикмети чоловіків, які обстріляли авто поліцейського в Ужгороді

В Нацполіції оголосили в розшук двох чоловіків, що підозрюються в нападі на машину правоохоронця в Ужгороді.

Про це повідомляє Національна поліція України у Facebook.

“Оголошено розшук зловмисників, які здійснили напад на поліцейського в Закарпатській області. У вчиненні даного правопорушення підозрюються двоє осіб. Перший — зріст 175 см вік до 25 років, одягнений: синя куртка до коліна, на голові мав перуку сивого кольору, також капюшон, окуляри темного кольору, на куртці на поясі кобура з лівого боку, в кобурі зброя руків'ям вперед, кобура чорного кольору тканинна, темні спортивні штани і кеди світлого кольору”, - йдеться в повідомленні.

Другий зловмисник — це особа на велосипеді вік 24-25 років, круглолиций, волосся коротке русяве, штани темного кольору, майка сірого кольору, попередньо може направлятися в мікрорайон "Новий" міста Ужгород.

Як повідомлялося, сьогодні вранці в Ужгороді невідомі обстріляли машину правоохоронця. У результаті обстрілу машини постраждала жінка, що виявилася випадковою перехожою. Вона у лікарні.

Фото з фейсбук Віталія Глаголи