На Закарпатті обстріляли авто начальника управління захисту економіки, поранена перехожа

В начальника управління захисту економіки Закарпаття Департаменту захисту економіки Національної поліції України Андрія Іванківа було здійснено п’ять пострілів, коли він їхав на роботу.

Про це під час брифінгу заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, повідомляє пресслужба МВС України.

«Сьогодні вранці сталася надзвичайна подія. Було здійснено п’ять пострілів в нашого офіцера на Закарпатті, коли він їхав на роботу. Це була спрямована акція, спроба зупинити підрозділ поліції, який на Закарпатті ефективно бореться із контрабандними проявами», - сказав Аваков.

Він зазначив, що протягом останніх декількох місяців поліцією ведеться системна атака на всю контрабандну інфраструктуру Західного регіону.

"І ми бачимо, що несумлінні люди у такий спосіб намагаються чинити опір. Хочу заявити, що це нас ні в якій мірі не зупинить, а навпаки робить більш рішучими», - сказав Аваков.

Очільник МВС підкреслив, що гроші, які правопорушники отримають від збуту контрабанди, можуть бути використані при спробах втручання у виборчий процес.

«На контрабандні, брудні гроші намагаються, в тому числі, втрутитися у виборчий процес, який зараз проходить на Закарпатті, у Львівській області, Івано-Франківській області. У нас достатньо і сил, і честі чинити цьому опір», - сказав Аваков.

Голова Нацполіції Сергій Князєв підкреслив, що однією з робочих версій розслідування замаху на вбивство начальника УЗЕ Закарпаття є його ефективна робота.

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«Як приклад назву найбільш резонансі провадження за останній рік, які були направлені до суду, які і будуть в основі робочих версій замаху на життя працівника поліції. Це: оголошення підозри колишньому керівнику обласної митниці ДФС (збитки 13 млн гривень), начальнику обласного автодору оголошену підозру у розкраданні (2 млн гривень), керівництву міста Ужгорода - у розкраданні (6 млн гривень). Оголошено підозру першому заступнику начальника обласного лісгоспу за зловживання (2,6 млн гривень), голові Виноградівської РДА – задокументована сума хабаря (30 тис. гривень). Оголошено ряд підозр членам злочинної групи, яка організувала мережу закладів незаконного грального бізнесу», - додав Князєв.

Як повідомляють у ГУНП в Закарпатській області, у результаті стрілянини поранення отримала 66-річна жінка, яка стала випадковим свідком події. Потерпілу госпіталізували до лікарні. ЇЇ життю нічого не загрожує.

Фото: mvs.gov.ua