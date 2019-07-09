З посад звільнили чотирьох голів митниць західного регіону

Виконуючий обов'язки голови Державної фіскальної служби України Олександр Власов звільнив з посад керівників митниць Волинської, Закарпатської, Львівської та Чернівецької областей.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

“За результатами наради в Ужгороді я прийняв рішення про увільнення від виконання обов’язків керівників чотирьох митниць західного регіону – Волинської, Закарпатської, Львівської та Чернівецької”, - зазначив Власов.

За його словами, “цю роботу будуть виконувати фахові спеціалісти з числа керівного складу митних департаментів ДФС”.

Як повідомляв Укрінформ, у суботу, 6 липня, в Ужгороді під час наради з питань облаштування прикордонної, митної та дорожньої інфраструктури, що відбулася в рамках його робочої поїздки на Закарпаття, Президент Володимир Зеленський порадив написати заяви на звільнення керівникам Закарпатської, Львівської, Волинської та Чернівецької митниць ДФС.