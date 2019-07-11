Італійці хочуть побудувати на Сумщині завод, де збиратимуть сільгосптехніку

Італійці хочуть побудувати на Сумщині завод, де із готових комплектуючих деталей інвестора збиратиметься сільгосптехніка.

Про це 11 липня під час зустрічі у Сумах із керівником апарату облдержадміністрації Дмитром Живицьким повідомили італійські інвестори.

«На сьогодні нас цікавить питання створення та розвитку у найближчі роки мережі з продажу та сервісу італійської сільгосптехніки. Наступний крок – побудувати на Сумщині завод, що збиратиме з готових комплектуючих сільськогосподарську техніку, або зовсім перенести сюди її виробництво», - зазначив під час ділових переговорів у Сумській ОДА керівник італійського заводу з виробництва сільгосптехніки Роберто Данте. Він є власником італійського заводу «Данте», що займається виробництвом аграрної техніки для обробки ґрунту.

Майже 10 років його продукція представлена на українському ринку.

Завод «Данте» є членом італійської федерації виробників сільськогосподарської техніки.

Реагуючи на таку пропозицію, Живицький наголосив, що на Сумщині для іноземних інвесторів відкрита «зелена вулиця».

«Сумська область – аграрний регіон. Ми маємо гарні приклади співпраці з іноземними інвесторами, італійськими також, які успішно розвивають бізнес на теренах Сумської області, Ми націлені на те, щоб ви як інвестори мали відповідні прибутки, а ми в свою чергу мали надходження до місцевих бюджетів та робочі місця для жителів Сумщини», - наголосив посадовець.

Директор обласного департаменту економіки Олександр Сітак у свою чергу зазначив, що у разі зацікавленості гостей в інвестиційній діяльності на Сумщині обласна влада готова сприяти їм, починаючи від стадії отримання земельної ділянки і супроводу інвестиційного проєкту на етапах його впровадження до введення заводу з виготовлення сільгосптехніки в експлуатацію.