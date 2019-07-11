Італійці хочуть побудувати на Сумщині завод, де збиратимуть сільгосптехніку

Італійці хочуть побудувати на Сумщині завод, де збиратимуть сільгосптехніку

Укрінформ
Італійці хочуть побудувати на Сумщині завод, де із готових комплектуючих деталей інвестора збиратиметься сільгосптехніка.

Про це 11 липня під час зустрічі у Сумах із керівником апарату облдержадміністрації Дмитром Живицьким повідомили італійські інвестори.

«На сьогодні нас цікавить питання створення та розвитку у найближчі роки мережі з продажу та сервісу італійської сільгосптехніки. Наступний крок – побудувати на Сумщині завод, що збиратиме з готових комплектуючих сільськогосподарську техніку, або зовсім перенести сюди її виробництво», - зазначив під час ділових переговорів у Сумській ОДА керівник італійського заводу з виробництва сільгосптехніки Роберто Данте. Він є власником італійського заводу «Данте», що займається виробництвом аграрної техніки для обробки ґрунту.

Майже 10 років його продукція представлена на українському ринку.

Завод «Данте» є членом італійської федерації виробників сільськогосподарської техніки.

Реагуючи на таку пропозицію, Живицький наголосив, що на Сумщині для іноземних інвесторів відкрита «зелена вулиця».

«Сумська область – аграрний регіон. Ми маємо гарні приклади співпраці з іноземними інвесторами, італійськими також, які успішно розвивають бізнес на теренах Сумської області, Ми націлені на те, щоб ви як інвестори мали відповідні прибутки, а ми в свою чергу мали надходження до місцевих бюджетів та робочі місця для жителів Сумщини», - наголосив посадовець.

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Директор обласного департаменту економіки Олександр Сітак у свою чергу зазначив, що у разі зацікавленості гостей в інвестиційній діяльності на Сумщині обласна влада готова сприяти їм, починаючи від стадії отримання земельної ділянки і супроводу інвестиційного проєкту на етапах його впровадження до введення заводу з виготовлення сільгосптехніки в експлуатацію.

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