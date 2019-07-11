У Львові судитимуть посадовця Держгеокадастру за мільйонний хабар

Хабар посадовець вимагав за сприяння в отриманні земельної ділянки поруч із природним парком.

"Працівники Управління захисту економіки у Львівській області Нацполіції, слідчого управління поліції Львівщини, за процесуального керівництва військової прокуратури Львівського гарнізону Західного регіону України, припинили корупційну схему видачі земельних ділянок, організовану одним із заступників начальника Головного управління Держгеокадастру у Львівській області... Обвинувальний акт скеровано на розгляд суду", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в поліції, посадовець пообіцяв громадянину вирішити на його користь земельне питання лише у разі надання йому $65 тисяч неправомірної вигоди. За визначену суму особа повинна була безперешкодно отримати у власність земельну ділянку поблизу природного парку.

Правопорушника було затримано 31 січня під час одержання ним першої частини неправомірної вигоди. В його автомобілі правоохоронці виявили та вилучили $32,5 тис. (що згідно з офіційним курсом НБУ становило 901,8 тис. грн.). Затримали посадовця неподалік адмінбудівлі обласного управління Держгеокадастру.

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Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом).

Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. У якості альтернативи було запропоновано заставу у розмірі 458 тис. гривень, яку було сплачено.

Фото: lv.npu.gov.ua