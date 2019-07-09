CБУ викрила на хабарі заступника голови Держархіву

“Оперативники спецслужби встановили, що посадовець вимагав десять тисяч доларів США від чоловіка за сприяння у влаштуванні на державну службу у Фонд держмайна. Чиновник обіцяв “вирішити питання” через свої зв’язки серед посадовців Фонду”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці затримали зловмисника згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу у ресторані в центрі столиці під час отримання другої частини хабара у розмірі 4,8 тисячі американських доларів.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 368 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії, вирішується питання щодо оголошення чиновнику підозри в скоєнні злочину. Перевіряється інформація стосовно можливої причетності до кримінального правопорушення службових осіб Фонду держмайна.

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Операція проводилась спільно з детективами Національного антикорупційного бюро під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Фото: ssu.gov.ua