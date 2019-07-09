CБУ викрила на хабарі заступника голови Держархіву

CБУ викрила на хабарі заступника голови Держархіву

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Укрінформ
У Києві співробітники СБУ викрили на хабарі одного із заступників голови Державної архівної служби.
Про це повідомляє Служба безпеки України.

“Оперативники спецслужби встановили, що посадовець вимагав десять тисяч доларів США від чоловіка за сприяння у влаштуванні на державну службу у Фонд держмайна. Чиновник обіцяв “вирішити питання” через свої зв’язки серед посадовців Фонду”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці затримали зловмисника згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу у ресторані в центрі столиці під час отримання другої частини хабара у розмірі 4,8 тисячі американських доларів.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 368 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії, вирішується питання щодо оголошення чиновнику підозри в скоєнні злочину. Перевіряється інформація стосовно можливої причетності до кримінального правопорушення службових осіб Фонду держмайна.

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Операція проводилась спільно з детективами Національного антикорупційного бюро під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Фото: ssu.gov.ua

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