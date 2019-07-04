На хабарі затримали заступника директора Департаменту культури КМДА

Правоохоронці затримали на хабарі у 2 тис. доларів заступника директора Департаменту культури – начальника управління у справах національностей та релігій КМДА.

Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України.

"Установлено, що посадовець Київської міської державної адміністрації у квітні 2019 року висунув громадянину України вимогу про передачу 2000 доларів США за погодження документації та подальшу реєстрацію релігійної організації у м. Києві. 4 липня чиновник через посередника одержав вказану суму неправомірної вигоди від заявника, що задокументовано негласними слідчими діями", - йдеться в повідомленні.

Після отримання хабара чиновника затримано в порядку ст. 208 КПК України, а предмет злочину вилучено.

Затримання чиновника проводили військова прокуратура Дарницького гарнізону спільно зі слідчими Теруправління Державного бюро розслідувань у Києві за оперативного супроводження співробітників Нацполіції. При цьому в прокуратурі додали, що "сприяння розслідуванню корупційних дій столичного чиновника здійснював особисто Київський міський голова".

Читайте також: На Одещині заступник військового комісара погорів на хабарі

Зараз проводяться слідчі та процесуальні дії. Затриманому готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, що карається позбавленням волі від 5 до 10 років із конфіскацією майна. Також готується клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення фігуранта від займаної посади, поінформували в прокуратурі.