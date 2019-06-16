На Одещині заступник військового комісара погорів на хабарі

Заступника керівника Доброславського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки викрито на хабарі.

Про це повідомляє прес-служба Військової прокуратури Південного регіону України.

"Установлено, що за сприяння у проходженні громадянином К. військово-лікарської комісії та видачу призовнику військового квитка підполковник Н. вимагав від його батька неправомірну вигоду в сумі 1 тисяча доларів.Після одержання 14 червня цього хабара військового посадовця затримали правоохоронці в порядку ст. 208 КПК України", - зазначили в прокуратурі.

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Слідчі та прокурори проводять першочергові слідчі дії. Готується повідомлення про підозру затриманому у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України. Слідство звернеться до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу в вигляді тримання під вартою, а також відсторонення від посади.

Досудове розслідування триває.