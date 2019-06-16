На Одещині заступник військового комісара погорів на хабарі

На Одещині заступник військового комісара погорів на хабарі

Укрінформ
Заступника керівника Доброславського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки викрито на хабарі.

Про це повідомляє прес-служба Військової прокуратури Південного регіону України.

"Установлено, що за сприяння у проходженні громадянином К. військово-лікарської комісії та видачу призовнику військового квитка підполковник Н. вимагав від його батька неправомірну вигоду в сумі 1 тисяча доларів.Після одержання 14 червня цього хабара військового посадовця затримали правоохоронці в порядку ст. 208 КПК України", - зазначили в прокуратурі.

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Слідчі та прокурори проводять першочергові слідчі дії. Готується повідомлення про підозру затриманому у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України. Слідство звернеться до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу в вигляді тримання під вартою, а також відсторонення від посади.

Досудове розслідування триває.

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