Медики пояснили, що робити при укусі змії

Медики нагадали бути уважними та обережними під час відпочинку, аби не спровокувати змій, та порадили, як діяти при укусі.

Про те, як діяти при укусі змії, кореспонденту Укрінформу розповіли в департаменті охорони здоров’я Дніпропетровської облдержадміністрації.

"Цього року змії ще не вкусили жодного жителя регіону, однак нагадуємо, що варто бути уважним та обережним під час відпочинку, аби не спровокувати їх на укус. Якщо це все ж станеться, треба відразу звернутися до лікарів. Зміїна отрута змушує червоні кров'яні тільця руйнуватися. Це призводить до слабкості, запаморочення, задишки, головного болю, набряків і зниження тиску. Не можна «припікати» рану чи накладати жгут, самостійно висмоктувати отруту і вживати алкоголь. Постраждалому необхідно зберігати спокій і менше рухатися. Уражену частину тіла звільнити від одягу, взуття та прикрас. На місце укусу накласти стерильну пов'язку з антисептиком, пити багато води", - йдеться у повідомленні.

У департаменті додали, що лікарні Дніпропетровщини забезпечені зміїною протиотрутою на 100%. «У медзакладах області є необхідна протиотрута. Отримати антидот можна у 4-й міськлікарні Дніпра, Криворізькій лікарні №1, Кам’янській лікарні швидкої меддопомоги, Марганецькій, Нікопольській та Першотравенській ЦМЛ, Павлоградській лікарні №4, Новомосковській, Покровській та Синельниківській ЦРЛ», - зазначили у департаменті.

Цей та інші лікарські препарати, як антитоксин правцевий, дифтерійний, надані Посольством Індії в Україні як гуманітарна допомога.

Повідомляється, що змії активізувалися в Івано-Франківській області. За інформацією ДСНС з початку року від укусів змій на Прикарпатті постраждали 14 людей.

Експерт з епідеміології Департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА Євгенія Чурпіта повідомила кореспонденту Укрінформу, що в області є 36 доз сироватки проти зміїної отрути.

«На Прикарпатті в наявності є 36 доз сироватки проти отрути змій, з них 30 доз зберігаються у районних лікувальних закладах, куди звертаються безпосередньо люди і ще 6 доз – у резерві на складі. Наразі цього вистачає», - стверджує Чурпіта.

Антитоксин проти зміїної отрути Івано-Франківська область отримала торік як гуманітарну допомогу від уряду Канади.

Нагадаємо, на Херсонщині під час відпочинку на острові Джарилгач від укусу змії постраждав 37-річний чоловік.

На Херсонщині від укусів гадюки у цьому році постраждало вже 10 людей, з них двоє – діти.

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