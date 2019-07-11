Лікарні Дніпропетровщини забезпечені зміїною протиотрутою на 100%. Антидот можна отримати в десятьох медзакладах по всій області.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в департаменті охорони здоров’я Дніпропетровської облдержадміністрації.

«У медзакладах області є необхідна протиотрута. Отримати антидот можна у 4-й міськлікарні Дніпра, Криворізькій лікарні №1, Кам’янській лікарні швидкої меддопомоги, Марганецькій, Нікопольській та Першотравенській ЦМЛ, Павлоградській лікарні №4, Новомосковській, Покровській та Синельниківській ЦРЛ», - зазначили у департаменті.

Відповідно до розподілу МОЗ, Дніпропетровщина отримала 114 доз (100%) антитоксину протизміїної отрути.

Цей та інші лікарські препарати, як антитоксин правцевий, дифтерійний, надані Посольством Індії в Україні як гуманітарна допомога.

У департаменті додали, що цього року змії ще не вкусили жодного жителя регіону, однак нагадали, що варто бути уважним та обережним під час відпочинку, аби не спровокувати їх на укус. Якщо це все ж станеться, треба відразу звернутися до лікарів. Зміїна отрута змушує червоні кров'яні тільця руйнуватися. Це призводить до слабкості, запаморочення, задишки, головного болю, набряків і зниження тиску. Не можна «припікати» рану чи накладати жгут, самостійно висмоктувати отруту і вживати алкоголь. Постраждалому необхідно зберігати спокій і менше рухатися. Уражену частину тіла звільнити від одягу, взуття та прикрас. На місце укусу накласти стерильну пов'язку з антисептиком, пити багато води.

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