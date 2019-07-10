Ексначальнику Закарпатської митниці повідомили про підозру в розтраті 13 мільйонів
"Повідомлено про підозру вже колишньому начальнику Закарпатської митниці (наразі обіймає посаду заступника начальника митниці ДФС у Херсонській області, АРК та м. Севастополі). В ході досудового розслідування встановлено, що посадовець, за попередньою змовою з іншими співучасниками, надав незаконну вказівку бухгалтеру перерахувати 12 млн 730 тис. грн приватним підприємствам, які повинні були здійснювати реконструкцію митного посту "Ужгород"", йдеться у повідомленні.
Згодом зловмисники конвертували вказані кошти в готівку та привласнили їх, а жодні будівельні роботи в цей час не проводились. Також чиновник, достовірно знаючи, що на митному терміналі виконані тільки демонтажні роботи, підписав та завірив печаткою п’ять актів виконаних робіт.
Наразі за результатами проведеної експертизи щодо суми заподіяних збитків заступнику начальника митниці ДФС у Херсонській області повідомлено про підозру у вчиненні злочинів - розтрата чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі та іншому підробленні офіційних документів службовою особою, за попередньою змовою групою осіб.
Триває подальше досудове розслідування, яке за процесуального керівництва прокуратури Закарпатської області, здійснюють слідчі ГУНП в області.