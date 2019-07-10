Ексначальнику Закарпатської митниці повідомили про підозру в розтраті 13 мільйонів

"Повідомлено про підозру вже колишньому начальнику Закарпатської митниці (наразі обіймає посаду заступника начальника митниці ДФС у Херсонській області, АРК та м. Севастополі). В ході досудового розслідування встановлено, що посадовець, за попередньою змовою з іншими співучасниками, надав незаконну вказівку бухгалтеру перерахувати 12 млн 730 тис. грн приватним підприємствам, які повинні були здійснювати реконструкцію митного посту "Ужгород"", йдеться у повідомленні.

Згодом зловмисники конвертували вказані кошти в готівку та привласнили їх, а жодні будівельні роботи в цей час не проводились. Також чиновник, достовірно знаючи, що на митному терміналі виконані тільки демонтажні роботи, підписав та завірив печаткою п’ять актів виконаних робіт.

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Наразі за результатами проведеної експертизи щодо суми заподіяних збитків заступнику начальника митниці ДФС у Херсонській області повідомлено про підозру у вчиненні злочинів - розтрата чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі та іншому підробленні офіційних документів службовою особою, за попередньою змовою групою осіб.

Триває подальше досудове розслідування, яке за процесуального керівництва прокуратури Закарпатської області, здійснюють слідчі ГУНП в області.