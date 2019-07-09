Зеленський підписав указ щодо протидії контрабанді на митниці

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ про протидію контрабанді і корупції на митниці.

Відповідний документ "Про заходи щодо протидії контрабанді та корупції під час митного оформлення товарів" оприлюднено на сайті глави держави.

Зазначається, що цей указ підписано з метою посилення ефективності протидії контрабанді та корупції під час митного оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України, та підвищення рівня довіри бізнесу до державних органів.

Згідно з указом Кабінету міністрів доручено створити на Єдиному веб-порталі органів виконавчої влади інформаційний ресурс для забезпечення можливості добровільного та публічного декларування товарів значної кількості найменувань, які ввозяться на митну територію України однією партією, та оприлюднювати щомісячні звіти про результати реалізації експериментального проекту щодо унеможливлення ухилення від сплати митних платежів.

Крім цього, уряд має опрацювати питання оприлюднення у форматі відкритих даних знеособленої інформації про митну вартість товарів, які переміщуються через митний кордон України, та запровадити систему обміну в режимі реального часу інформацією з відповідними інформаційними системами інших держав щодо митного оформлення товарів, які переміщуються через український митний кордон.

Кабінет міністрів також має вжити до 1 січня 2020 року заходів задля належної взаємодії між гарантами, що видають фінансові гарантії для забезпечення сплати митних платежів, та органами доходів і зборів відповідно до вимог Митного кодексу.

Окремо в указі Секретарю РНБО доручено внести на розгляд Ради нацбезпеки і оборони питання щодо утворення Міжвідомчої комісії з питань боротьби з контрабандою та корупцією на митниці, яка згодом повинна розробити програму боротьби з контрабандою і корупцією під час митного оформлення товарів.

Крім цього, згідно з Указом, в Апараті РНБО має бути організовано телефон довіри для повідомлень про випадки контрабанди та корупції під час митного оформлення товарів, а також про дії, що мають ознаки ухилення від сплати митних платежів.

Генеральній прокуратурі України, СБУ і Нацполіції рекомендовано вжити заходів щодо недопущення надання доручень органам доходів і зборів про проведення оглядів товарів, транспортних засобів комерційного призначення, крім випадків надсилання доручень за встановленою формою в рамках кримінального провадження.

Указ набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування.