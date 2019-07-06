Зеленський вимагає замінити працівників управління "К" СБУ на Закарпатті

Президент України Володимир Зеленський вимагає змінити працівників управління СБУ на Закарпатті, які відповідають за боротьбу з корупцією і контрабандою.

Про це він заявив у суботу на Закарпатті під час наради з керівництвом області у приміщенні Зарапатської митниці ДФС, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"В центральному апараті ми це змінили. А тепер скажіть мені, коли ми змінимо людей місцевого управління "К" СБУ на Закарпатті?", - сказав Зеленський, звертаючись до т.в.о. голови СБУ Івана Баканова.

Після того, як Баканов відповів, що зараз спецслужба над цим працює, Зеленський заявив: "Будь ласка, зніміть цих людей. І тільки дуже прошу, бо я розумію, що таке Служба безпеки, не засилайте сюди людей з СБУ, які працювали будь-де на кордонах, де була контрабанда".

Президент також наголосив, що його команда має намір серйозно боротися з контрабандою на Закарпатті і в інших областях.

"Перейматися, я думаю, зараз будуть люди, які займаються контрабандою і "кришують" цю контрабанду. Це головний привіт вам з Києва, і ось чому ми приїхали в такому складі", - сказав Зеленський, зауваживши, що разом з ним на Закарпаття нині прибули т.в.о. голови СБУ Іван Баканов, голова Офісу президента Андрій Богдан, перший заступник голови Офісу президента Сергій Трофімов, заступники голови ОПУ Андрій Гончарук і Руслан Рябошапка, помічники президента Сергій Шефір і Андрій Єрмак, новий голова Державної митної служби Максим Нефьодов, в.о. голови ДФС Олександр Власов.

Як повідомлялося, 1 липня президент призначив начальником Управління Служби безпеки України в Закарпатській області Івана Рудницького.