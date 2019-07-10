Майже на всіх пляжах Одещини дозволили купатися - вода в нормі

Фахівці держустанови «Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України» провели аналіз проб морської води вздовж узбережжя Одещини й оприлюднили висновки: лише біля одного з пляжів вода не відповідає нормативним вимогам за санітарно-мікробіологічними показниками.

Про це повідомляє прес-служба ДУ «Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України».

"У зонах рекреації морського водокористування на 22 пляжах Одеси, Білгород-Дністровського, Татарбунарського, Кілійського, Овідіопольського та Лиманського районів на санітарно-мікробіологічні показники досліджено 90 проб морської води, з них дві проби нестандартні (Одеса, пляж «Лузанівка»)", - зазначили фахівці.

На санітарно-хімічні показники протягом останніх днів досліджено 447 проб води, усі відповідали нормативним вимогам.

Станом на 10 липня температура води біля узбережжя Одеси становить 21°С.

В Одесі морську воду відбирають для досліджень проб у контрольних точках поряд з пляжами "Лузанівка", "Ланжерон", "Відрада", "Дельфін", "Аркадія", "Чайка", "Курортний" та "Золотий берег".