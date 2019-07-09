Одеський суд виправдав Труханова

"Суд визнав, що вина Труханова, Вугельмана, Кравченка, Шкрябая, Спектора, Радіонова, Загодіренка, Богданової не доведена", - оголосив головуючий суддя Черевко.

Колегія суддів визнала фігурантів справи невинуватими і виправдала їх.

Варто зазначити, що Малиновський райсуд Одеси більш як півроку розглядав кримінальну справу міського голови Труханова та групи посадовці і підприємців, яким САП інкримінувала заволодіння багатомільйонними бюджетними коштами.

Будівлю суду сьогодні пікетувала велика група громадських активістів, які вважають, що колегія суддів винесла неправосудне рішення. Біля суду виникла штовханина з прибічниками мера Труханова, яка переросла у бійку.

Як повідомляв Укрінформ, Малиновський райсуд Одеси визнав недопустимими низку доказів у "справі Труханова", наданих НАБУ І САП, в тому числі експертні висновки щодо вартості будівлі колишнього заводу "Краян", за яку міська рада, за версією слідства, заплатила завищену ціну обсягом 185 мільйонів гривень.

Незаконними діями співробітників НАБУ І САП суд визнав також вручення повідомлень про підозру Трухановому, депутату міськради Василю Шкрябаю та адвокату Ігорю Кравченку, яких САП звинуватив у скоєнні низки злочинів.

У вересні 2016 року Одеська міськрада придбала нежитлову будівлю, яка раніше входила до цілісного майнового комплексу держпідприємства "Завод "Краян", за 185 млн грн у приватної структури "Девелопмент еліт". Компанія "Девелопмент еліт" заплатила за цю будівлю в 2016 році на аукціоні, організованому ліквідатором держпідприємства, 11,5 млн грн.

Отримані від мерії 185 млн грн фірма-продавець спробувала перерахувати компанії з ознаками фіктивності. Однак детективи Національного антикорупційного бюро України та прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у грудні 2016 року запобігли цій спробі й домоглися накладення арешту на рахунки компанії-продавця будівлі.

14 лютого 2018 року Труханова та його заступника Павла Вугельмана затримали в Міжнародному аеропорту "Бориспіль" за підозрою в заволодінні коштами місцевого бюджету шляхом зловживання службовим становищем із придбання та передання в комунальну власність приміщень колишнього заводу "Краян".

За результатами розслідування було повідомлено про підозру Труханову, кільком посадовим особам Одеської міськради, керівникам і засновникам деяких підприємств за ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння коштами шляхом зловживання службовим становищем), ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво), ч. 3 ст. 209 (легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом).

Фото: Думская