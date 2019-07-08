Справа Труханова: суд “забракував” докази, отримані під час обшуків

У справі про незаконне заволодіння багатомільйонними коштами бюджету Одеси під час придбання міськрадою будівлі збанкрутілого заводу "Краян" визнано недопустимими низку доказів, наданих детективами НАБУ і САП.

Такі висновки оприлюднила 8 липня колегія суддів Малиновського райсуду Одеси, очолювана Сергієм Черевком, що оголошує вирок у "справі Труханова", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Судами у кримінальному провадженні по більшості вилучених детективами НАБУ речей і документів не вирішено питання про арешт майна. А тому орган досудового розслідування не мав права отримувати вилучене майно і використовувати процесуальні документи, складені щодо даного майна у якості доказів у кримінальному провадженні. У зв'язку з відсутністю арештів недопустимими доказами є речі й документи, вилучені при проведенні обшуків", - зазначив член колегії Іван Корой.

Серед іншого "у зв’язку з не накладенням арешту на тимчасово вилучене майно під час проведених органом досудового розслідування недопустимим є надані прокурором наступні речі: планшет, системний блок персонального комп’ютера, вилучений в офісі ПП "Брокбізнесконсалт", мобільний телефон, вилучений у кабінеті заступника міського голови Одеси Павла Вугельмана, а також системний блок та ноутбук, вилучні при обшуку в департаменті комунальної власності Одеської міськради".

Колегія суддів також визнала недопустимими низку інших документів та доказів, вилучених при обшуках і наданих для судового дослідження. Це стосується фігурантів провадження: мера Одеси Геннадія Труханова, депутата міськради Василя Шкрябая, а також екснардепа Олександра Дубового, депутата Одеської облради Олега Бабенка та інших.

Станом на 18 год 20 хв. 8 липня суд оголосив 284 сторінки вироку із 400.

Імовірно, читання вироку може бути завершено 10 липня, якщо у вівторок-середу не буде "мінувань" будівлі Малиновського райсуду Одеси.

Втім останнім часом колегія суддів звела до мінімуму втрати часу на приїзди правоохоронців та обстеження будівлі на наявність вибухівки. Суд запровадив практику інформування присутніх про можливу загрозу підриву без оголошення перерви у читанні вироку. "Хто з присутніх хоче, може залишити залу засідань, а судді та учасники процесу покинуть залу на 15-20 хвилин уже після прибуття фахівців-вибухотехніків", - оголошує суддя.

Як повідомлялося, прокурори САП звинувачують мера Одеси, кількох посадовців міськради та підприємців у тому, що вони заволоділи протягом липня-грудня 2016 року значними коштами місцевого бюджету при придбанні за завищеною ціною - 185 мільйонів гривень - будівлі збанкрутілого одеського заводу "Краян". Встановлено, що ринкова ціна об’єкта нерухомості становила понад 92 мільйони гривень, а незадовго до придбання мерією будівлі "Краяна" її було придбано за 11,5 мільйона гривень.

Сторона обвинувачення просить суд визнати мера Труханова винним у скоєні злочину за ознаками ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України і засудити до 12 років позбавлення волі, а віце-мера Павла Вугельмана і представника ТОВ Valton Group Ігоря Кравченка - до 11 років. По 10 років ув'язнення прокурори просять для голови профільної комісії міськради Василя Шкрябая, керівника департаменту комунальної власності міськради Олексія Спектора, його заступника Володимира Радіонова та директора ТОВ «Девелопмент еліт» Петра Загодіренка, а для оцінювача вартості будівлі Галини Богданової - 7 років.

Також прокурори САП просять суд застосувати конфіскацію майна, заборонити фігурантам справи займати відповідні посади в органах державної влади і місцевого самоврядування, конфіскувати з рахунків фірми "Девелопмент еліт", яка фігурує в справі, зазначену суму.

Нагадаємо, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 4 липня заявив в ефірі одного з телеканалів, що САП може оскаржити вирок меру Одеси Труханову та іншим фігурантам кримінального провадження, якщо він не задовольнить прокуратуру.