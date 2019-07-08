Вирок у "справі Труханова": в одеському суді зачитали вже 200 сторінок із 400

"При проведенні оцінки ринкової вартості будівлі колишнього заводу "Краян" із 7 по 11 жовтня 2016 року оцінщиця Богданова на об'єкт оцінки не виїжджала, особистий огляд і фотографування не проводила. Фотознімки, які містяться у звіті про оцінку вартості об'єкта на вулиці Косовській, 2-Д, виготовлені по завершенні оцінки і не відповідають вказаному вище періоду. Згідно з висновком комплексної будівельно-технічної експертизи, загальні засади здійсненої оцінки майна є такими, що не відповідають вимогам нормативно-правових актів, є неякісними та непрофесійними, і не можуть бути використані з метою, вказаною у звіті", - зазначається у тексті вироку.

У вироку також сказано, що "Богданова, виконуючи свою роль пособниці у злочинному плані співучасників у незаконному заволодінні коштами бюджету в особливо великому розмірі, надала ТОВ "Девелопмент еліт" в особі Петра Загодіренка частину завідомо неправдивого звіту з оцінки майна щодо ринкової вартості об'єкта на вул. Косовській, 2-Д, який 11 жовтня ще не був складений. Богданова вказала завідомо завищену вартість будівлі 185 мільйонів гривень".

Суд дійшов висновку, що надано достатньо речових доказів і документів, висновків експертів (67 томів), які досліджені в ході судового розгляду і мають значення для кримінального провадження.

Сьогодні суд оголошував вже дві перерви у засіданні. Зараз оголошення змісту вердикту триває, поки що судді зачитали лише половину обсягу вироку - понад 200 сторінок із 400.

Сьогодні зранку на засіданні суду були відсутні прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Валентин Мусіяка і Максим Кравченко та один з обвинувачених - міський голова Геннадій Труханов, який у понеділок проводив чергову нараду в Одеській міськраді.

Як повідомлялося, САП звинувачує мера Одеси і кількох посадовців міськради та підприємців у тому, що вони протягом липня-грудня 2016 року заволоділи значними коштами місцевого бюджету при придбанні за завищеною ціною - 185 мільйонів гривень - будівлі збанкрутілого одеського заводу "Краян". Встановлено, що ринкова ціна об’єкта нерухомості становила понад 92 мільйони гривень, а незадовго до придбання мерією будівлі "Краяна" її було придбано за 11,5 мільйона гривень.

Сторона обвинувачення просить суд визнати мера Труханова винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу і засудити до 12 років позбавлення волі, а віце-мера Павла Вугельмана і представника ТОВ Valton Group Ігоря Кравченка - до 11 років. По 10 років ув'язнення прокурори просять для голови профільної комісії міськради Василя Шкрябая, керівника департаменту комунальної власності міськради Олексія Спектора, його заступника Володимира Радіонова та директора ТОВ «Девелопмент еліт» Петра Загодіренка, а для оцінювача вартості будівлі Галини Богданової - 7 років.

Також прокурори САП просять суд застосувати конфіскацію майна, заборонити фігурантам справи займати відповідні посади в органах державної влади і місцевого самоврядування, конфіскувати з рахунків фірми "Девелопмент еліт", яка фігурує в справі, суму збитків.