Одеський суд оголошуватиме вирок у "справі Труханова" 25 годин поспіль

"Колегія планує щодня проводити 7-годинні судові засідання, оголошення вироку може тривати 25 годин. Наприкінці оприлюднимо результативну частину вироку", - зазначив суддя Черевко.

Раніше, через годину після початку судового засідання, о 12 год. 13 хв., в оголошенні вердикту оголосили перерву через інформацію від правоохоронців про мінування будівлі суду. Повідомлення про те, коли буде продовжено засідання, буде розміщено на офіційному сайті суду.

Перед початком засідання суду будівлю пікетували прибічники мера Одеси Геннадія Труханова, здебільшого особи пенсійного віку. У коридорах суду стояли групи молодиків спортивної статури в уніформі без розпізнавальних знаків. Також на підтримку Труханова і чиновників міськради прибули депутати міськради.

Втім, обійшлося без інцидентів. Зараз персонал суду та відвідувачів поліція евакуювала, триває обстеження будівлі фахівцями-вибухотехніками та кінологами на предмет замінування.

Як повідомлялося, звинувачення просить для мера Геннадія Труханова до 12 років позбавлення волі, його заступника Павла Вугельмана і представника ТОВ Valton Group Ігоря Кравченка - до 11 років. По 10 років ув'язнення просять для голови профільної комісії міськради Василя Шкрябая, керівника департаменту комунальної власності міськради Олексія Спектора, його заступника Володимира Радіонова та директора ТОВ «Девелопмент еліт» Петра Загодіренка, а для оцінювача вартості будівлі Галини Богданової - 7 років.

Також прокурори САП просять суд застосувати конфіскацію майна, заборонити фігурантам справи займати відповідні посади в органах державної влади і місцевого самоврядування, конфіскувати з рахунків фірми "Девелопмент еліт", яка фігурує в справі, зазначену суму.

Крім того, представники САП заявили в суді, що Труханов до 2017 року мав паспорт громадянина Російської Федерації.