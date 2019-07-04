В одеському суді перервали оголошення вироку у "справі Труханова" - шукають вибухівку

Колегія Малиновського райсуду Одеси під головуванням Сергія Черевка вирішила перервати оголошення вироку фігурантам "справи Труханова" через інформацію про мінування будівлі суду.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Правоохоронці повідомили нам про отримання інформації щодо замінування суду, але поки не прибули фахівці-вибухотехніки ми продовжимо оголошувати вирок у справі", - заявив головуючий суддя Черевко о 12 год. 13 хв.

Втім, через хвилину суддя оголосив ухвалу суду про перерву.

"Повідомлення про те, коли буде продовжено оголошення вироку, буде розміщено на офіційному сайті суду", - уточнив Черевко.

Як повідомлялося, прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури наполягають на визнанні восьми обвинувачуваних, серед яких - мер Одеси, винними у заволодінні майже 92,7 млн грн при купівлі Одеською міськрадою будівлі колишнього заводу "Краян" за завищеною ціною.

Звинувачення просить засудити мера Геннадія Труханова до 12 років позбавлення волі, його заступника Павла Вугельмана і представника ТОВ Valton Group Ігоря Кравченка - до 11 років. По 10 років ув'язнення просять для голови профільної комісії міськради Василя Шкрябая, керівника департаменту комунальної власності міськради Олексія Спектора, його заступника Володимира Радіонова та директора ТОВ «Девелопмент еліт» Петра Загодіренка, а для оцінювача вартості будівлі Галини Богданової - 7 років.

Також прокурори САП просять суд застосувати конфіскацію майна, заборонити фігурантам справи займати відповідні посади в органах державної влади і місцевого самоврядування, конфіскувати з рахунків фірми "Девелопмент еліт", яка фігурує в справі, зазначену суму.

Крім того, представники САП заявили в суді, що Труханов до 2017 року мав паспорт громадянина Російської Федерації.