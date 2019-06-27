Справа Труханова: суд вийшов до нарадчої кімнати для ухвалення рішення

“Після оголошення учасниками судового провадження промов, обміну ними репліками, головуючий оголосив судові дебати закінченими та надав обвинуваченим останнє слово. Вислухавши останнє слово обвинувачених, суд вийшов до нарадчої кімнати для ухвалення вироку по провадженню”, - йдеться в повідомленні.

Дату оголошення вироку буде повідомлено додатково на офіційному веб-сайті суду.

Під час судового засідання відбувалась пряма трансляція.

Як повідомляв Укрінформ, мера Одеси Геннадія Труханова підозрюють в тому, що він і кілька чиновників міськради та підприємців протягом липня-грудня 2016 року заволоділи значними коштами місцевого бюджету при придбанні за завищеною ціною - 185 мільйонів гривень - будівлі збанкрутілого одеського заводу "Краян". Встановлено, що ринкова ціна об'єкта нерухомості становила понад 92 мільйони гривень, а незадовго до придбання мерією будівлі "Краяна" вона була придбана за 11,5 мільйона гривень.

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просили призначити Труханову покарання у вигляді 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Для його спільників обвинувачення просило від 7 до 11 років ув'язнення.