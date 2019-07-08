Вода для Маруполя: місто підписало угоду з французами

«Маріуполь відвідала делегація на чолі з послом Франції в Україні Ізабель Дюмон. В рамках візиту міський голова Вадим Бойченко підписав з президентом французької компанії Beten Ingenierie Жаном Рошем договір про наміри реалізації проєкту з поліпшення водопостачання Маріуполя. Документ став ще одним кроком на шляху до вирішення проблеми півмільйонного міста», - йдеться у повідомленні.

В Маріуполі підписали угоду з французькою фірмою про поліпшення водопостачання/Фото: mariupolrada.gov.ua

За словами Роша, підписання договору про наміри дозволить у найближчі терміни укласти перший комерційний договір для виконання предпроєктних досліджень.

«Йдеться про перший етап глобального проєкту. Наше завдання - вивчити джерела водопостачання, розробити техніко-економічне обґрунтування процесу підготовки питної води, розробити програму оптимізації та зниження втрат у мережах. Усе для того, щоб жителі Маріуполя були забезпечені якісною питною водою за розумною ціною», - підкреслив президент французької компанії.

Дюмон, у свою чергу, розповіла, що бажання допомогти Маріуполю з'явилося чотири роки тому - після першого візиту до міста. Тут вона зустріла готовність міської влади йти вперед і відповідати викликам часу.

«Для реалізації даного проекту необхідний час, щоб провести серйозний аналіз. Виходячи з нього будемо дивитися, в якому напрямку рухатися відповідно до європейських норм. Дати надію Маріуполю, що через кілька років його мешканці зможуть відкрити кран вдома та отримати якісну воду», - зазначила посол.

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У міськраді нагадали, що на початку 2019 року було укладено Рамкову угоду між урядом Французької Республіки та урядом України про офіційну підтримку проекту з питного водопостачання Маріуполя. Угода передбачає виділення урядом Франції 64 млн євро на підтримку інвестиційного проекту за участю Маріупольської міської ради. В рамках реалізації проекту пройде повне перезавантаження «Міськводоканал», який перетвориться в виробника питної води