У Маріуполі облаштують місце для побачень з морем

У Маріуполі на Донеччині розпочали встановлення нового туристичного об'єкту – спеціальної локації для побачень з морем.

Як повідомила прес-служба Маріупольської міської ради, арт-об'єкт в формі слова "Любов" буде розміщено на оглядовому майданчику скверу Азовської воєнної флотилії (сел. Моряків).

"Тепер маріупольці та гості міста зможуть зробити фото на згадку та ще більш комфортно проводити час біля моря", - зазначили в міськраді.

Локацію "Місце побачень з морем" також доповнять невеликою зоною відпочинку з лавою.

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Проект реалізовано в межах програми мінігрантів з розвитку культури, спорту й туризму.

Водночас, як повідомляє портал Zruchno.Travel, ще одним проектом, який планується реалізувати за цією програмою, стане "нульовий кілометр". У багатьох країнах світу це особливий знак, що символізує початкову точку відліку дорожніх відстаней до різних міст або столиць. Маріупольці можуть взяти участь в обговоренні місця розташування цього знака в Маріуполі й подати свої пропозиції щодо його зовнішнього вигляду. Перші громадські обговорення відбудуться в культурно-туристичному центрі "Вежа" 8 липня о 18:00.