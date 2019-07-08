Тиждень без спеки, проте з дощами й грозами

"9 липня мінлива хмарність. Вночі у східних областях та Приазов'ї, вдень у західних та місцями північних областях короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-14°, на крайньому півдні країни 15-19°; вдень 18-23°, у південних та східних областях 22-27°", - зазначається у повідомленні.

У Києві завтра також мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 20-22°. У Київській області вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 18-23°.

Вночі у південній частині, вдень 10 липня у західних, північних та центральних областях, 11 липня в Україні місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13, на узбережжі морів до 17°; вдень 18-23°, на півдні до 26°.

У столиці та області 10-11 липня мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 18-23°.

12-13 липня в Україні вночі переважно без опадів, вдень короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 8-13°, вдень 17-22°, у південних, східних та Дніпропетровській областях вночі 11-16°, вдень 20-25°. На сході України та в Приазов'ї завтра, 9 липня, дощитиме вночі, на заході та півночі - вдень. Температура 18-27°.

У Києві та Київській області 12-13 липня вночі переважно без опадів, вдень короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 8-13°, вдень 17-22°.