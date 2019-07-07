Грози, шквали і спека: чого чекати наступного тижня

В Україні 8 липня очікуються короткочасні дощі, місцями грози, вдень у центральних, південних та більшості східних областей місцями значні дощі та шквали 15-20 м/с.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"8 липня мінлива хмарність. Короткочасні дощі, місцями грози, вдень у центральних, південних та більшості східних областей місцями значні дощі та шквали 15-20 м/с; у більшості західних та північних областей вдень без опадів. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, у західних областях 9-14°; вдень 20-25°, на півдні та сході 26-30°", йдеться у повідомленні.

Як зазначається, вітер при цьому буде південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, у західних областях 9-14°; вдень 20-25°, на півдні та сході 26-30°.

Згідно з прогнозом синоптиків, 9 липня вночі у Криму, Приазов'ї та східних областях, вдень на Правобережжі - грозові дощі, на решті території без опадів, 10 липня вночі у південних та східних областях, вдень в Україні місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, на узбережжі морів 14-19°; вдень 18-23°, на півдні, 9 липня і на сході місцями 24-29°.

11- 12 липня вночі переважно без опадів, лише у південній частині та східних областях 11 липня короткочасні дощі; температура 9-14°. Вдень на більшій частині території країни короткочасні дощі, місцями грози; температура 18-24°.

У Києві та області 8 липня мінлива хмарність. Вночі місцями короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 21-23°.

По Київщині вночі місцями короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 20-25°.

9-10 липня мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями грозові дощі. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 18-23°.

11- 12 липня вночі без опадів, вдень короткочасні дощі. Температура вночі 8-13°, вдень 18-23°.