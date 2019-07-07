На Полтавщині розбився легкомоторний літак, є жертви

У Полтавській області, у селі Плехів Оржицького району, впав літак.

Про це повідомляє ДСНС.

"За оперативними даними, 7 липня о 15:32 у селі Плехів Оржицького району сталось падіння легкомоторного літака на поле пшениці", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, внаслідок аварії загинула одна особа, ще одну - травмовано.

Від ДСНС залучено 5 чоловік особового складу та 1 одиниця техніки.

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Як повідомляв Укрінформ, 2 липня на території Чугуївського військового аеродрому під час навчальних польотів впав літак Л-39. Зокрема, за даними Міноборони, виникла позаштатна ситуація, про яку пілот повідомив керівництву польотів, і було прийнято рішення про катапультування. Після катапультування і приземлення курсант самостійно вийшов на зв'язок і повідомив, що стан його здоров'я задовільний.

Тим часом літак, який впав у поле, загорівся. За попередніми даними, падіння сталося через відмову двигуна.

Фото: ДСНС