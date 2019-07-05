Літак екстрено сів у Бостоні через загоряння зарядного пристрою

Пасажирський літак авіакомпанії Virgin Atlantic здійснив екстрену посадку в аеропорту Бостона через пожежу на борту.

Про це повідомляє BBC.

“Літак Virgin Atlantic здійснив екстрену посадку в Бостоні через пожежу на борту”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, літак із 217 людьми на борту вилетів із Нью-Йорка до Лондона у четвер вночі, проте раптово на борту спалахнула пожежа.

Екіпаж був змушений розвернутися і посадити літак в аеропорту Бостона.

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Правоохоронці вважають, що причиною пожежі було займання пристрою для заряджання мобільного телефону.

Зазначається, що ніхто з пасажирів не постраждав.

Фото: Hannah McKay/PA