В Одесі за участю Президента відбуваються урочисті заходи з нагоди Дня ВМС

На морському вокзалі Одеси сьогодні відбулися урочисті заходи з нагоди Дня ВМС Збройних сил України та проведення українсько-американського навчання Sea Breeze — 2019.

В урочистостях взяли участь Президент України Володимир Зеленський, міністр оборони України Степан Полторак.

Як повідомляє кореспондент України, на флагманському кораблі флоту України "Гетьман Сагайдачний" відбулась церемонія підняття Державного прапора України, Прапора ВМС та прапорів розцвічування.

Біля причалів морвокзалу вишикувалась лінійка бойових кораблів, яку очолює фрегат "Гетьман Сагайдачний", флагман групи кораблів НАТО у Середземному морі фрегат Toronto та есмінець Dunkan британських Королівських ВМС, а на березі - зразки військової техніки, артилерійські установки і гармати.

Зеленський в Одесі привітав військових моряків з Днем флоту / Фото: Ніна Ляшонок, Укрінформ

"Вітаю військових моряків та гостей свята з Днем Військово-морських Сил України", - звернувся глава держави після доповіді міністра оборони Полторака до матросів та офіцерів флоту, що вишикувались на морвокзалі.

Зеленський вручив державні нагороди військовослужбовцям за мужність і героїзм, проявлені у відстоюванні суверенітету України.

У ході церемонії було оприлюднено Указ Президента про присвоєння 36-й бригаді морської піхоти ВМС України імені контр-адмірала часів УНР Михайла Білинського, а Одеському військово-морському ліцею - віце-адмірала Володимира Безкоровайного. Також присвоєно найменування "Малин" і "Станіслав" новозбудованим десантно-штурмовим катерам ВМС.

Після завершення урочистої церемонії Зеленський у супроводі Полторака та командувача ВМС ЗСУ України Ігоря Воронченка відвідав кораблі НАТО, що беруть участь у навчанні Sea Breeze -2019, та український флагманський корабель "Гетман Сайгайдачний".

Сьогодні ж на борту флагманського корабля ВМС відбудеться урочиста церемонія передачі команді моряків репліки меча гетьмана України Петра Сагайдачного, яку виготовили українські майстри під керівництвом Дмитра Ейдера - батька одного з військовополонених моряків Андрія Ейдера, захопленого торік РФ у нейтральних водах Чорного моря.

З нагоди Дня ВМС України в небі над морською гаванню Одеси відбулося авіашоу та парашутне шоу, в якому брали участь літаки СУ-25 та АН 26, а також вертольоти Мі-8, Мі-14 та Ка-226.

З Одеси глава держави відбув до Луганської області.

Зараз в Одесі тривають святкові заходи з нагоди Дня ВМС України у центрі міста та інших локаціях.