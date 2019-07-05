Народний депутат увірвався на сесію та побив голову сільради

Слідчими теруправління ДБР, розташованого у місті Києві, розпочато досудове розслідування кримінального провадження за фактом вчинення хуліганських дій народним депутатом України.

Про це повідомляється на сайті Державного бюро розслідувань (ДБР).

"За попередньою інформацією, народний обранець увірвався до приміщення селищної ради в с. Любеч Ріпкинського району Чернігівської області під час сесії та спричинив голові ради тілесні ушкодження", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кримінальне провадження відкрито за статтею 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Процесуальне керівництво здійснюється Генеральною прокуратурою України.

За даними ЗМІ, у Любечі сталася сутичка між нардепом і кандидатом за 206 округом Максимом Микитасем та головою ОТГ Сергієм Пінчуком.

Микитась є членом депутатської групи "Воля народу".

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