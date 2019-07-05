У Дніпрі відзначили Міжнародний день однієї з найбільших річок Європи

У Дніпрі на набережній, що на житловому масиві Сонячний, зібралися екологи, природоохоронні організації, щоб привернути увагу мешканців міста до проблеми забруднення акваторії річки Дніпро.

Про це повідомляє пресслужба міської ради Дніпра.

Міжнародний день Дніпра/ Фото Миколи М'якшикова

«Основна мета сьогоднішнього заходу – звернути увагу спільноти до сучасних проблем річки Дніпро. Це забруднення річки стічними водами, пластиком, цвітіння води, незаконне будівництво, яке порушує природні екосистеми Дніпра. Ми маємо дбайливо ставитися до річки Дніпро. Тож сьогоднішній захід має просвітницький характер», – зазначив заступник начальника управління комунальної екології департаменту екологічної політики Дніпровської міської ради Іван Бондар.

За словами заступника начальника регіонального офісу водних ресурсів в Дніпропетровській області Ольги Чехун, кожен мешканець Дніпра може внести свій вклад у збереження річки. Для цього необхідно не викидати сміття до водоймища, раціонально використовувати воду та не використовувати миючі засоби з фосфатами.

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«Найголовніше – сьогодні ми хочемо навчити людей, як правильно ставитися до водних ресурсів, бо вода – це наше життя. Так, наприклад, активне цвітіння річки пов’язане з використанням миючих засобів із фосфатами. Бо для водоростей це – кормова база, вони починають активно розмножуватися. Тож, якщо кожен із нас буде відповідальним, ми зможемо зберегти водні ресурси й у нашому місті, й на всій планеті», – сказала Чехун.

День річки Дніпро традиційно відзначають у першу суботу липня з 2003 року.