У Чернівецькому прикордонному загоні замінили керівника

У Чернівецькому прикордонному загоні сьогодні представили нового керівника. Ним став Сергій Марцінкевич, який до цього обіймав посаду в підрозділах Донецько-Луганського регіонального управління.

Про це на офіційній сторінці у Facebook повідомляє Західне регіональне управління ДПСУ.

"Учора, 3 липня, в управлінні Чернівецького прикордонного загону директор Департаменту особового складу Адміністрації Держприкордонслужби України представив нового очільника Чернівецького прикордонного загону. Згідно з наказом голови Державної прикордонної служби, ним став — Сергій Марцінкевич. Дотепер полковник Марцінкевич Сергій Васильович обіймав посаду в оперативно-розшукових підрозділах Донецько-Луганського регіонального управління Державної прикордонної служби України", - йдеться у повідомленні.

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На військовій службі Сергій Марцінкевич перебуває з 1998 року. Протягом 2014 року по теперішній час виконував завдання в зоні проведення АТО/ООС.

Народився на Хмельниччині, одружений, виховує двох дітей.

Дотепер начальником Чернівецького прикордонного загону був полковник Олег Вовк, який обіймав цю посаду з березня 2017 року.