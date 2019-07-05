У Чернівецькому прикордонному загоні замінили керівника
Про це на офіційній сторінці у Facebook повідомляє Західне регіональне управління ДПСУ.
"Учора, 3 липня, в управлінні Чернівецького прикордонного загону директор Департаменту особового складу Адміністрації Держприкордонслужби України представив нового очільника Чернівецького прикордонного загону. Згідно з наказом голови Державної прикордонної служби, ним став — Сергій Марцінкевич. Дотепер полковник Марцінкевич Сергій Васильович обіймав посаду в оперативно-розшукових підрозділах Донецько-Луганського регіонального управління Державної прикордонної служби України", - йдеться у повідомленні.
На військовій службі Сергій Марцінкевич перебуває з 1998 року. Протягом 2014 року по теперішній час виконував завдання в зоні проведення АТО/ООС.
Народився на Хмельниччині, одружений, виховує двох дітей.
Дотепер начальником Чернівецького прикордонного загону був полковник Олег Вовк, який обіймав цю посаду з березня 2017 року.