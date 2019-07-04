У пунктах пропуску на Донбасі застрягли 235 авто

У четвер зранку в КПВВ на лінії розмежування в зоні ООС у чергах очікують 235 автомобілів.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

“Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: “Майорське” – 20/40; “Мар’їнка” – 0/60; “Новотроїцьке” – 15/60; “Гнутове” – 20/20”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що усі КПВВ на лінії розмежування відкрились згідно з літнім графіком роботи та функціонують у штатному режимі.

За даними прикордонників, пасажиро-транспортний потік дещо зменшився у порівнянні з минулою добою. Загалом через КПВВ прослідувало 37,9 тисяч осіб та 4,5 тисяч транспортних засобів.

Крім того, через КПВВ “Новотроїцьке” до ТОТУ прослідувало 11 вантажівок з гуманітарним вантажем. Для жителів Луганської та Донецької областей направлено продуктові набори, засоби гігієни та будівельні матеріали від Міжнародного Комітету Червоного Хреста, загальною вагою 200,8 т.