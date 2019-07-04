Львів першим у світі порахував вуличних котів

"Протягом 26−30 червня у Львові відбувся перший у світі підрахунок безпритульних котів за унікальним алгоритмом, розробленим у співпраці з опікунами котів, на базі платформи Animal-ID.info. Завдяки активній участі опікунів та волонтерів вдалося з’ясувати, що на території міста живе 5992 вуличних котів", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в мерії, наступним кроком має стати розробка міської програми, яка матиме на меті безпечне співіснування тварин та людей, а також регулювання кількості котів на вулиці гуманним шляхом.

За словами директорки ЛКП «Лев» Оксани Кошак, підприємство проводить щороку колосальну роботу з вакцинації, лікування та стерилізації котів, що живуть на вулиці. Підрахунок допомагає зрозуміти, чи достатньою є ця робота, як планувати її надалі, чи потрібно залучати партнерів до цього процесу.

"Завдяки підрахунку, ми зрозуміли, що до роботи з безпритульними котами треба долучати приватні клініки, аби зупинити ріст популяції. Тож ми продовжимо йти шляхом стерилізації та максимального прилаштування тварин у родини», — зазначила Кошак.

Вона також зауважила, що коти у Львові зосереджені у спальних районах, де їх підгодовують. "Мешканці надзвичайно гуманні: миски з водою, лотки для годування, коти підходили близько, а отже не бояться людей. Це свідчить, що Львів — гуманне місто!» — додала Кошак.

Співзасновник Animal-ID.info Віктор Копач розповів, що до підрахунку долучилися 74 волонтери, які працювали у секторах по місту. Підрахунок тривав 75 годин.

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Копач поінформував, що стерилізованих тварин серед "безхатьків" — майже 6%. Крім того, близько 5% котів, можливо, мають власників, але відпущені на самовигул. Він наголосив, що 13% від усієї кількості підрахованих тварин - кошенята, а отже, популяція буде рости, якщо цим питанням не займатися системно.

Олеся Ліщинська, директорка Four Paws Ukraine, зауважила, що досвід Львова у підрахунку тварин є дуже цінним і буде застосований у Румунії та Болгарії.

Фото: city-adm.lviv.ua