Поліцейські показали вишкіл у центрі Харкова

Професійний вишкіл і природні таланти продемонстрували на площі Свободи в центрі міста підрозділи поліції Харківщини на святі на честь Дня поліції.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Не менш, як тисяча харків'ян зібралася зранку на площі Свободи, щоб помилуватися парадом підрозділів поліції, що продемонстрували екіпірування та службову техніку, а також побачити показові виступи кінологів і кінної поліції (відразу десять кавалеристів!), зведеного духового оркестру, виступ барабанщиць Харківського національного університету внутрішніх справ і самодіяльного театру "Діти майбутнього".

Як зазначив начальник ГУ Нацполіціі в Харківській області генерал поліції Валерій Сокуренко, головне досягнення за 4 роки з дня заснування Національної поліції України в тому, що вона, незважаючи на складні умови, відбулася в реформованому форматі, про що свідчить зростання довіри громадян.

У Харкові відзначили четверту річницю утворення патрульної поліції / Фото: В`ячеслав Мадієвський. Укрінформ

"Сьогодні на параді ми не брязкатимемо зброєю, але, будьте певні, наші карабіни в порядку. Землякам не доведеться водити дітей до школи під охороною. Ми гарантуємо повсюдне забезпечення громадського порядку, чи то повсякденне життя, чи такі відповідальні заходи, як минулі вибори Президента України або майбутні вибори до Верховної Ради", - наголосив Сокуренко.

Щодо підготовки кадрів для поліції, то, як сказав кореспонденту Укрінформу ректор Харківського національного університету внутрішніх справ полковник Дмитро Швець, у вузі за сучасними спеціальностями навчаються 1,5 тисячі курсантів: "Є і новина. Прийнято перший набір - 200 осіб - на нову спеціальність вертолітників. Бакалаври, яких ми випустимо за 4 роки, поповнять список фахівців для поліції з урахуванням вимог сучасності".

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Площа Свободи в цю годину перекрита для транспорту: на площі діє кілька зон, де поліцейські вчать дітей правилам дорожнього руху, допомагають дорослим і дітям приміряти поліцейську форму, розповідають про службу в поліції під девізом "Служити і захищати".

Ще одна святкова локація працює біля Харківського національного театру опери та балету імені Лисенка: тут запланований концерт симфонічного оркестру та вистава для дітей.