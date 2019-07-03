День без поліетилену: у Житомирі продають екосумки і паперові пакети
Про це повідомляє пресслужба Житомирської міської ради.
«У гіпермаркеті «Ашан» стартувала екологічна акція «День без поліетилену». У торговельному залі поліетиленові пакети замінені на екоторби, сіточки для овочів та фруктів, паперові пакети. Також було презентовано проєкт «#ЦЯТОРБА» та розпочато їх продаж», - йдеться у повідомленні.
За словами директора комунальної установи «Агенція розвитку міста» Бориса Пахолюка, «#ЦЯТОРБА» став спільним проєктом міської ради та соціально відповідального бізнесу.
«#ЦЯТОРБА стане стильним елементом гардеробу для місцевих жителів, що підтримують життя в стилі «еко». Вже в першу годину роздрібного продажу відчувається ажіотаж навколо торбинок. Ми привезли для сьогоднішньої акції більше 300 одиниць #ЦЯТОРБА, і все виглядає так, що вони будуть сьогодні ж реалізовані», - зауважив Пахолюк.
Як повідомлялося, у Житомирській міській ОТГ планують виготовити та поширити 30 тисяч екосумок із зображенням бренда міста в рамках проєкту щодо обмеження використання пластикових пакетів.
Фото з сайту zt-rada.gov.ua