На місцеві дороги Житомирщини цьогоріч передбачили 2 мільярди - Гройсман

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, який оглянув хід реконструкції Північного обходу Житомира, зазначив, що і на мсцеві дороги області цьогоріч передбачено 2 млрд грн.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Це надзвичайно важливий об’єкт, фактично міжнародна траса з великою пропускною потребою, де дуже великий транспортний потік. Цю ділянку, Північний обхід розширюємо на 4 смуги, а це відповідний рівень безпеки, пропускної спроможності і розвантаження самого міста Житомир. Тобто фактично це поєднання міжнародних коридорів через виконання таких інфраструктурних проектів», - зауважив Гройсман щодо реконструкції Північного обходу.

Разом з тим Гройсман акцентував, що цього року на ремонт і утримання місцевих доріг Житомирщини передбачено 2 млрд грн з різних джерел.

Як повідомлялося, на реконструкцію ділянки траси М-06 Київ–Чоп у межах Житомирщини (Північного обходу) довжиною 22,3 км за контрактом передбачено 42,3 млн євро.

Роботи проводить китайська компанія «Синегідро». Реконструкція включає розширення дороги до 4 смуг, облаштування мосту та 2 надземних пішохідних переходів.