У Міжнародний день собаки, що відзначається 2 липня, у Житомирі відкрилася фотовиставка "Щастя я бачу так…", на якій зібрані світлини тварин з інвалідністю.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Тут представлено 28 світлин з кішками та собаками, які мають інвалідність. На фото зображені тварини зі своїми господарями, кураторами або небайдужими людьми, тобто частина із них шукає люблячу родину. Мета цієї виставки – донести до людей, що такі особливі тварини нічим не відрізняються від здорових і мають право жити в родинах, даруючи своє щастя людям", - розповіла співорганізаторка виставки, учасниця Житомирської міської організації захисту тварин Вікторія Лотоцька.

Світлини для виставки зробили троє фотографів Дмитро Скачков, Ольга Волинчук та Ольга Базилійська. Під кожним фото можна прочитати історію тварини та дізнатися її ім’я. Організатори зауважують, що всі собаки та кішки із Житомира та області.

За словами волонтерки Юлії Невмержицької, тварини з особливими потребами стають гарними домашніми улюбленцями, що не гірші за тих, які коштують чимало грошей. Сама вона доглядала за 2 песиками з цієї фотовиставки. Один був дуже покалічений, а інший – облитий смолою. Деякі тварини, представлені на світлинах, вже знайшли своїх господарів.

У Житомирі відкрилась фотовиставка, присвячена тваринам з інвалідністю / Фото: Ірина Чириця. Укрінформ

"Якщо ви любите тварин, то бачите не інвалідність, а вірні очі, мокрий ніс, щасливий хвіст", - впевнена Невмержицька.

У міській організації захисту тварин зазначають, що більшість тварин отримують інвалідність через жорстокість та необережність людей. Деякі з них потрапляють під колеса автомобілів, інші до капканів або зазнають фізичних знущань з боку людей.

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Виставка діятиме у Домі української культури до 16 липня і всі бажаючі можуть відвідати її безкоштовно.