У Львові проведуть перший у світі підрахунок вуличних котів

Львівське комунальне підприємство «Лев» спільно з партнерами проведе перший у світі підрахунок безпритульних котів у Львові 26−30 червня.

Про це повідомляє пресслужба ЛМР.

“Львів першим у світі порахує вуличних котиків. Мета — на основі даних підрахунку розробити дієву програму гуманного регулювання чисельності вуличних котів. І надалі - можливість відслідковувати ефективність обраної програми”, - зазначається в повідомленні.

Щоби провести акцію якісно, до неї запрошують волонтерів, для яких буде проведено навчання - практичний тренінг з користування мобільним додатком, а також підготовлено пам’ятку з корисною інформацією.

В зазначений час волонтер приходить у свій сектор і реєструється за посиланням у спеціальній програмі, після чого ретельно обходить ділянку з телефоном чи смартфоном з мобільним додатком.

“Побачивши безпритульного кота, його треба сфотографувати і внести якомога більше інформації про тварину. Важливі параметри: стать, стерилізація, домашня, чи вагітна та її стан», - йдеться в повідомленні.

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Процес підрахунку в режимі онлайн контролює та моніторить модератор. Після його завершення результати одразу з’являються на сторінці підрахунку.

Партнери, що реалізують проєкт: ЛКП «Лев», Animal-id.info, ТОВ «Кормотех», Four Paws Ukraine, опікуни котів Львова.

У прес-службі міськради не без гумору підкреслюють, що мотивація для учасників — можливість гарно провести день у товаристві вуличних котів, а після завершення підрахунку отримати корисний подарунок - упаковку м’ясного корму (24 паучі) для дорослих котів.