На Миколаївщині вантажівка зіткнулася з маршруткою, є жертва

Про це повідомляє прес-служба управління охорони здоров'я Миколаївської ОДА.

«2 липня поблизу села Благодатне Арбузинського району сталася ДТП за участі вантажного мікроавтобуса Mercedes Benz та маршрутного таксі Mercedes Sprinter. До місця дорожньо-транспортної пригоди оперативно виїхали п’ять машин швидкої медичної допомоги. Внаслідок аварії одна людина загинула та ще одинадцять постраждали», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що семеро людей доставлено до Южноукраїнської міської лікарні (3 – у важкому стані, 4 – з легкими ушкодженнями). Чотири пацієнти, один у важкому стані, доставлені до Первомайської ЦМБЛ. Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється.

Медики ведуть боротьбу за життя людей. Надання необхідної медичної допомоги усім постраждалим знаходиться на контролі облдержадміністрації та управління охорони здоров'я ОДА.

Фото: mk.npu.gov.ua