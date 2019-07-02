Укрінформ оголошує конкурс на посади власкорів у двох областях

Укрінформ оголошує конкурс на посади власкорів у двох областях

Укрінформ
Укрінформ оголошує конкурс на посади власних кореспондентів у Полтавській та Черкаській областях.

Гарантуємо офіційне працевлаштування, конкурентну заробітну плату, 36-денну відпустку.

Вимоги:

  • профільна вища освіта (або повна вища освіта і досвід роботи на кореспондентських посадах у ЗМІ від п’яти років);
  • фахове володіння державною мовою;
  • комп’ютерна грамотність;
  • висока працездатність і стресостійкість;
  • ініціативність, мобільність;
  • проживання в обласному центрі одного з названих регіонів.

Досвід роботи, знання мов, володіння фото- та відеотехнікою стане додатковою перевагою.

Резюме надсилати на адресу: korr@ukrinform.ua

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