Укрінформ оголошує конкурс на посади власкорів у двох областях
Укрінформ
Укрінформ оголошує конкурс на посади власних кореспондентів у Полтавській та Черкаській областях.
Гарантуємо офіційне працевлаштування, конкурентну заробітну плату, 36-денну відпустку.
Вимоги:
- профільна вища освіта (або повна вища освіта і досвід роботи на кореспондентських посадах у ЗМІ від п’яти років);
- фахове володіння державною мовою;
- комп’ютерна грамотність;
- висока працездатність і стресостійкість;
- ініціативність, мобільність;
- проживання в обласному центрі одного з названих регіонів.
Досвід роботи, знання мов, володіння фото- та відеотехнікою стане додатковою перевагою.
Резюме надсилати на адресу: korr@ukrinform.ua