Львівська ОДА погодила план рекультивації Грибовицького звалища

Львівська ОДА погодила план рекультивації Грибовицького полігону твердих побутових відходів, запропонований Львівською міськрадою.

Про це повідомляє прес-служба ЛМР.

"Мерія отримала розпорядження ЛОДА, датоване 26 червня, про погодження проекту «Комплексний проект рекультивації полігону с. Грибовичі, Жовківського району, Львівської області»... Всі документи Львівській ОДА було надіслано ще 15 березня 2019 року", - йдеться у повідомленні.

У міськраді нагадали, що для проведення робіт з рекультивації Грибовицького полігону ЛМР провела роботи з коригування «Комплексного проекту рекультивації полігону в с. Великі Грибовичі». Проєкт пройшов державну експертизу і отримав позитивний Експертний висновок державного підприємства «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція» Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та рекомендований до затвердження у встановленому порядку.

"Рекультивація Грибовицького полігону — це надзвичайно важливі роботи, які потрібно проводити негайно. Місто має усі необхідні для цього документи і готове провести рекультивацію з дотриманням усіх екологічних норм. Фінансуватиме цей проект Європейський банк реконструкції та розвитку", — зазначив заступник міського голови Львова з питань безпеки міста Сергій Бабак.

Вартість проєкту - 603 млн 754 тис 770 грн.

Як повідомляв Укрінформ, рекультивація на Грибовицькому сміттєзвалищі проводитиметься у два етапи. Зараз переобладнано станцію очистки фільтратів: її продуктивність збільшено до 250 кубічних метрів на добу. Також виконано роботи з посилення дамби, влаштовано 15 моніторингових газових свердловин.

Читайте також: В Азії посилять боротьбу із забрудненням морів пластиком

За два роки у Львові мають збудувати перший в Україні сучасний сміттєпереробний комплекс із технологією механіко-біологічної переробки відходів. Старий полігон рекультивують та впровадять нову систему поводження з відходами. Вона передбачатиме сортування сухого та вологого сміття, вторинної сировини та облаштування окремих майданчиків для збору електроніки, великогабаритного і будівельного сміття. Наступного року у місті відкриють станцію компостування органічних відходів. На ці плани Львів отримав 25 мільйонів євро кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку і 10 мільйонів євро гранту — безповоротної фінансової допомоги від екологічних фондів. Внесок міста — 6,75 мільйона євро.

У травні 2016 року на Грибовицькому сміттєзвалищі виникла пожежа, внаслідок якої стався зсув. Під ним загинули троє рятувальників та інженер-еколог. Після трагедії звалище було закрито згідно із судовим рішенням.

Фото: Львівська ОДА